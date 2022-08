PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport del 19 Agosto

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina del Corriere dello Sport che celebra il “triplete di mercato del Napoli” in sole 48 ore, rilanciando con un “Napoli da Scudetto” col talento del Sassuolo che si aggiunge a Ndombele e Simeone. Raspadori srtamattina si allenerà in gruppo per giocare domenica col Monza.

