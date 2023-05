PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport del 18 Maggio 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de il Corriere dello Sport “Spalletti sempre più distante dal Napoli“, titola così in taglio basso nell’edizione di oggi. “Ancora gelo tra società e tecnico“. In apertura la semifinale di Champions dominata dal Manchester City: “Sono mostri“. Di spalla spazio all’Europa League e alla Conference League: “Allegri con l’idea Kean, Mou scalda Gini-Dybala“. “A Basilea viola per l’impresa“.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati