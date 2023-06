Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de il Corriere dello Sport dedica ampio spazio a Boulaye Dia e al calciomercato: “Tutti su Dia. Piace a Napoli, Fiorentina e Lazio. Ma c’è anche la Premier”. In taglio basso dedicato a Paulo Dybala la cui conferma in giallorosso non sembrerebbe poi così scontata: “Dybala chiede alla Roma un ingaggio più ricco”.

