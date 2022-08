PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport del 18 Agosto

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina del Corriere dello Sport apre in prima pagina con i colpi di mercato del Napoli: “ScateNapoli. Preso Ndombele, Raspadori a un passo, si insiste per Navas. De Laurentiis il più attivo sul mercato: dal Tottenham ecco la mezzala“. Di spalla i dettagli delle operazioni: “Oggi il francese a Roma per le visite. Nuova offerta al Sassuolo per il giovane attaccante: 30 milioni e bonus ‘corretti’, Carnevali dice sì. Affare Keylor in stand-by“. In taglio alto spazio al mercato della Juventus: “Allegri aspetta Depay, Rabiot blocca Paredes“.

