PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport del 17 Maggio 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de il Corriere dello Sport nella sua edizione di oggi, apre in prima pagina con il futuro di Spalletti: “I dubbi di Lucio. Napoli in ansia, Spalletti riflette sul futuro. Le offerte per Osi, la clausola di Kim, l’addio di Giuntoli: i nodi da scigliere“. Di lato spazio all’Inter finalista di Champions League dopo aver eliminato il Milan: “Fenomeno Inzaghi: l’Inter è in finale“.

