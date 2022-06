PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport del 17 Giugno 2022

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina del Corriere dello Sport nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con un nuovo caso all’orizzonte: ”Mal di pancia Anguissa. Il mediano reclama bonus dal club. Il centrocampista azzurro appena riscattato dal Fulham per 15 milioni turbato da promesse non mantenute in passato”. Di spalla si parla dell’Inter: “Marotta al sorpasso. Lukaku, Dybala e Miki: l’accelerazione Inter”. Al centro la Juventus: “Pogba, la Juve riparte da zero”.

RESTA SEMPRE AGGREIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL

Instagram PSN: https ://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati