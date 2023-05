PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport del 16 Maggio 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de il Corriere dello Sport “Lucio sfida DeLa: ‘Dica se resto’”. Titola così in taglio alto l’edizione odierna. “Spalletti lascia ombre sul suo futuro. L’allenatore del Napoli campione d’Italia ha ricevuto il premio Bulgarelli: ‘Deve parlare la società. Napoli ha insegnato come si fa festa'”. Al centro ampio spazio all’euroderby tra Inter e Milan: “Psicoderby”. In taglio basso le parole di Totti su Mourinho.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati