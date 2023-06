PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport del 16 Giugno 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de il Corriere dello Sport “Rudi alla meta”. Titola così in taglio alto l’edizione odierna “Arriva il tweet di De Laurentiis: ‘A lui il più grande in bocca al lupo’. Garcia allenerà il Napoli campione d’Italia: c’è la firma. Il francese, ex Roma, sostituisce Spalletti: contratto fino al 2025 da 3 milioni a stagione. Riscattato Simeone”. Al centro la sconfitta dell’Italia in Nations League contro la Spagna: “Solo rimpianti”. In taglio basso l’incontro tra la juve e Frattesi e la mossa della Roma per Scamacca.

