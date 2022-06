PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport del 16 Giugno 2022

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina del Corriere dello Sport nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con la trattativa tra Napoli e Udinese per Deulofeu: “Ultimo passo per Deulofeu. Affare sbloccato dopo l’incontro De Laurentiis-Pozzo. Napoli, contratto fino al 2027 a 3 milioni all’anno. All’Udinese un assegno da 18 milioni più bonus“. In taglio basso spazio alle dichiarazione del presidente della Salernitana: “Iervolino attacca e aspetta Cavani“.

