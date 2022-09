PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport del 15 Settembre

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina del Corriere dello Sport scrive in prima pagina dopo la seconda vittoria consecutiva del Napoli in Champions League: “I leoni di Ibrox. Napoli da impazzire: 3-0 a Glasgow“. In apertura il ko della Juventus in casa contro il Benfica: “Juve fuori gioco“. A centro pagina spazio alla vittoria del Milan contro la Dinamo Zagabria: “Giroud e Leao esaltano il Milan: 3-1 alla Dinamo e primo posto“.

