PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport del 15 Ottobre

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina del Corriere dello Sport Sulla prima pagina del quotidiano edizione odierna, l’apertura è dedicata al derby della Mole tra Juventus e Torino. La squadra di Massimiliano Allegri si gioca il tutto per tutto dopo il clamoroso scivolone in Champions League contro il Maccabi Haifa. Bianconeri in ritiro, titolo chiaro: “Max, derby finale”. Kean sì, Bonucci no: ecco la formazione per uscire dalla crisi. Il mister della Vecchia Signora spiega: “Stare insieme ci ha fatto bene”.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati