Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de il Corriere dello Sport nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con il Napoli alla ricerca del nuovo allenatore: “Le 3 carte di Aurelio. Giorni decisivi per la panchina del Napoli. Galtier prima scelta, restano in lizza Garcia e Sousa“.

