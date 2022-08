PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport del 15 Agosto

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina del Corriere dello Sport nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con l’esordio del Napoli in campionato nel segno di Osimhen: “Napoli, Osiamo. Osimhen all’assalto: aspetta gli assist di Lozano e Kvara. A Verona (18.30) per partire da protagonisti. Intanto Ndombele più vicino“. Ancora Napoli di spalla: “Fabian Ruiz resta a casa insieme con Simeone. Kim guida la difesa. Regia affidata a Lobotka. Mercato: si stringe anche per Navas e Raspadori“.

