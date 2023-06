PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport del 14 Giugno 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de il Corriere dello Sport apre con il calciomercato: “Frattesi, è asta. Juve, Inter, Napoli e Lazio spingono. Ma la Roma è in prima fila“. In taglio alto spazio al mercato del Napoli: “Kim ai saluti, spunta Lucumi“. In taglio alto i funerali di stado a Silvio Berlusconi: “L’ultimo saluto al Cavaliere. L’Italia si ferma“. Ancora mercato di lato: “Inzaghi prenota Koulibaly“

