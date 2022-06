PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport del 13 Giugno 2022

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina del Corriere dello Sport, edizione Campania. “Olivera, che ansia”, distorsione al ginocchio ma legamenti sembrano ok. Zielinsky si rivede <<Voglio restare>>…Deulofeu apre a De Laurentiis. Nel taglio a sinistra, in altro, Roma, Oggi e il Matic Day, mentre nel taglio a destra, Scatto del Milan per Asensio. Infine chiudiamo con una notizia che fa bene al Sud..” .Festa Palermo, Promosso in B”, batte il Padova 1 a 0 d’avanti a35 000 persone!

