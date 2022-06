PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport del 15 Giugno 2022

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina del Corriere dello Sport “Osimhen, altro shock“, titola così in prima pagina il Corriere dello Sport nell’edizione di oggi. “Victor spaventa il Napoli: ‘Ho offerte da Inghilterra e Spagna. Futuro incerto, tutto può succedere’“. A centro pagina spazio al crollo dell’Italia, battuta 5-2 dalla Germania in Nations League: “Fuori di test“. In taglio alto il mercato: “Udogie a casa Inter“.

RESTA SEMPRE AGGREIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL

Instagram PSN: https ://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati