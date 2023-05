PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport del 12 Maggio 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de il Corriere dello Sport “Festa vietata: Napoli a Monza senza tifosi”. Titola così in basso a destra l’edizione odierna .Spazio in prima pagina anche ai risultati delle italiane in Europa League e Conference: “Vince solo Mou. Bove piega il Bayer Leverkusen (1-0): Josè vede la nona finale. Gatti al 97′ salva la Juve con il Siviglia (1-1): Allegri è in corsa. Cabral illude la Fiorentina, poi la beffa”.

