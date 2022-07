PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport del 12 Luglio 2022

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina del Corriere dello Sport nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con le mosse del Napoli e il futuro di Koulibaly: ”KK non firma, è pronto Kim. Koulibaly verso il Chelsea, la difesa cambia faccia. Il Napoli stringe per il coreano. Ostigard, sì del Brighton. Via al dialogo con il Fenerbahce per il centrale: ha 25 anni e costa intorno ai 15 milioni. Ieri la svolta per il norvegese che arriverà presto a Dimaro”. Sulla destra spazio alla Roma: “Lo sfogo di Mou: ‘Sono frustrato'”. Al centro la separazione tra Totti e Ilary Blasi.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati