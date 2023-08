PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport del 12 Agosto 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de la Corriere dello Sport con il mercato: “Inter, Arnautovic ti costa 15“. In taglio alto spazio alla finale di Arab Cup: “Sabato da sceicchi: Milinkovic sfida CR7“. Nel box in basso il mercato del Napoli: “Napoli, ADL show: Osi e Gabri Veiga. Si avvicina il rinnovo di Victor (ieri in gol con Simeone nel test vinto 2-0 con l’Apollon). Si accelera per l’arrivo dello spagnolo“.

