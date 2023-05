PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport del 11 Maggio 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de il Corriere dello Sport Nell’edizione di oggi apre in prima pagina con la vittoria dell’Inter sul Milan nell’andata della semifinale di Champions League: “Real Simone. Inter splendida, Dzeko e Mkhitaryan affondano il Milan (0-2)“. A centro pagina spazio anche al rinnovo di Rafael Leao in casa rossonera: “Leao, sì a Maldini: rinnovo fino al 2028 e clausola da 150 milioni“. Di spalla, spazio alle squadre impegnate in Europa e Conference League: “Juve, tra Siviglia e penalizzazione“. “Dybala vuol dare la nona a Mou“. “La Fiorentina sogna un altro ‘61″

