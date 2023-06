PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport del 11 Giugno 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il ko dell’Inter in finale di Champions League: “Così no. Guardiola alza la Champions, ma i nerazzurri escono tra gli applausi: 1-0“. Di spalla spazio al nuovo allenatore del Napoli: “Mossa ADL: incontro con Sousa. Vertice segreto con l’allenatore della Salernitana: può liberarsi pagando un milione di penale“. Sempre di spalla ancora il mercato degli allenatori: “Mourinho e Allegri no all’Arabia“.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati