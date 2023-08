Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de la Corriere dello Sport in riferimento alle parole del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis: “C’è un contratto per altri due anni e va rispettato. Solo un obiettivo: il quarto scudetto. ‘Vogliamo ripetere l’ultima stagione'”. Spazio anche per l’Inter: “Arnautovic ha scelto: vuole l’Inter”. E la Juventus: “Lukaku-Juve, si va avanti”.

