PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport del 10 Settembre

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina del Corriere dello Sport apre in prima pagina con il Napoli, in campo oggi alle 15 contro lo Spezia: “ScaldaNapoli. Osimhen ko, c’è Raspadori: Spalletti e il Milan puntano alla vetta. Osi torna a ottobre“. A centro pagina spazio alla Premier League, ferma per la morte della regina Elisabetta: “Il dolore ferma la Premier“. Di spalla la Juve, attesa dall’impegno di domani con la Salernitana: “Allegri cambia: Juve col tridente“

