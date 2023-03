PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport del 1 Marzo 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de il Corriere dello Sport nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con il Napoli che accresce il valore della sua rosa: “Napoli, altro oro. Osimhen, Kvara, Kim e Anguissa valgono 258,5 milioni in più. Le scelte vincenti di De Laurentiis e il lavoro speciale di Spalletti: anche il bilancio produce numeri da scudetto“. In taglio basso spazio alla Salernitana e al suo leader tra i pali: “Salerno canta con Ochoa“.

