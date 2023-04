PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport del 1Aprile 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de il Corriere dello Sport che nella sua edizione Campania, racconta dell’ infortu nio di Osimhen, salta Milan e Lecce, e di Simeone che sara’ il titola contro i rossoneri nel primo dei tre match , due in Champions League, che mettera’ di fronte le due squadre in questo mese ormai decisivo ….”Osimeone” Osimhen si ferma e torna in Champions, ma c’e’ il Cholito Il nigeriano ha una lesione all’ adduttore , l’argentino cerca il nono gol. DeLa blinda Kvara “Ha 5 anni di contratto”

