PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport del 2 Agosto

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina del Corriere dello Sport nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con la trattativa Napoli-Sassuolo per Raspadori: ”Aurelio, prendilo. L’offerta per il gioiello è di 30 milioni, il Sassuolo ne chiede 5 in più. Raspadori-Napoli, ci siamo: è tutto in mano a De Laurentiis. Il presidente prepara l’inconntro con Carnevali: decisivo l’aspetto relativo ai termini di pagamento. Kepa più vicino”. In taglio alto le milanesi: “Due big in bilico, Inzaghi trema”. “C’è De Ketelaere: il Milan in festa”. In taglio basso la Roma: “Wijnaldum alla Roma: è fatta”. Spazio anche alla Juventus e all’infortunio di Pogba: “Caso Pogba: la decisione slitta a oggi”.

