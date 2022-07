PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport 31 Luglio

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina del Corriere dello Sport apre in prima pagina con le ultime in casa Napoli per il nuovo portiere e non solo: “Napoli, c’è Kepa. Accordo per il portiere: il club inglese pronto a pagare il 75% dell’ingaggio. Prestito con diritto di riscatto: sì del Chelsea. Raspadori, DeLa insiste: vertice con il Sassuolo. Fabian, sale la tensione: se resta e non rinnova verrà messo fuori rosa. Anguissa fino al 2027″. In taglio centrale spazio poi alle amichevoli di Inter e Roma, impegnate rispettivamente contro Lione e Tottenham. In taglio basso la vittoria del Liverpool in Community Shield contro il Manchester City.

