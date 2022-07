PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport 30 Luglio

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina del Corriere dello Sport apertura dedicata al sì di Giacomo Raspadori al Napoli: sul tavolo ci sono 5 anni di contratto, mentre il presidente Aurelio De Laurentiis è in trattativa con il Sassuolo per strappare l’accordo giusto in relazione alla cifra richiesta dai neroverdi. Il club partenopeo garantirà un ingaggio al calciatore da 2,5 milioni di euro a stagione. Savoldi lo esalta: “Un altro Mertens”. Il calciatore ha comunque deciso: vuole giocare la Champions League con il Napoli e Giuntoli ci sta lavorando. Carnevali vacilla e chiede la stessa cifra che il West Ham ha speso per Scamacca, ovvero 36 milioni più 6 di bonus. De Laurentiis ha offerto circa 30 milioni e conta di strappare il sì a breve anche perché il campionato è alle porte. Intanto il Milan è vicinissimo a De Ketelaere, mentre Mourinho spinge per avere il Gallo Belotti alla Roma.

