PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport 29 Luglio

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina del Corriere dello Sport nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con le parole di Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo: “Sì, il Napoli vuole Raspadori. C’è una richiesta, vediamo come finirà”. Improvviso affondo sull’attaccante del Sassuolo. Giuntoli lavora allo scambio tra Petagna e Simeone. Il primo allenamento di Kim lascia il segno: impressionante prova di forza e duro tackle su Osimhen che deve uscire dal campo per le cure”. In taglio centrale l’intervista a Mario Balotelli: “Balotelli a Spalletti: ‘Mi porti da te?'”. Di spalla l’intervista all’attaccante della Roma, Tammy Abraham: “Io e Dybala senza gelosia”. In taglio basso c’è la Lazio: “Lazio, c’è anche Vecino per Sarri”.

