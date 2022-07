PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport 28 Luglio

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina del Corriere dello Sport nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con una bomba di mercato: “Napoli su Lo Celso. Piace la mezzala del Tottenham. Chiesto l’argentino. Pari in rimonta contro l’Adana di Balotelli“. Di spalla si legge: “Il giocatore non rientra nei piani di Conte ma il primo obiettivo resta Barak. Navas o Kepa per la porta. Presentate le nuove maglie“.

