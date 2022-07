Prima Pagina: Corriere dello Sport 16 luglio

Buongiorno a tutti i lettori di PerSempreNapoli. Questa mattina andremo ad analizzare la prima pagina del Corriere dello Sport.

Il quotidiano sportivo infatti apre questo sabato con un titolo che lascia delle perplessità:

“DYBALA,LA DATA!”

Da quanto riportato, la Roma di Mourinho è seriamente convinta nel voler acquistare l’argentino, tanto che si suppone sia stata anche scelta la data per la chiusura degli accordi, il 23 luglio.

In tutta questa storia c’è anche un altro protagonista, il Napoli di Luciano Spaleltti. Dopo l’addio di Koulibaly infatti, si è parlato molto dell’ipotetico arrivo di Dybala in azzurro. Un colpo di mercato che avrebbe dovuto far ritornare ai tifosi la voglia di amare la squadra di ADL.

Ovviamente nulla è certo fin quando non ci sono visite di controllo e firme delle parti, ma se realmente Dybala dovesse andare alla Roma, si suppone che ADL dovrà pensare tutte per farsi amare.

