Buongiorno a tutti i lettori di Per Sempre Napoli, questa mattina la Gazzetta dello Sport ha aperto le sue prime pagine con un focus sull’arrivo di Bremer ” La Juve fa Centro”

In ottica Napoli, il quotidiano sportivo scrive: ” Paga la clausola di Kim”: in arrivo il gigante coreano. Venti milioni per il sostituto di Koulibaly.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati