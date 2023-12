Prima i “senza palloni”, poi lo scudetto: il valore di un credito

La storia di Adl, senza palloni, senza maglia e con una squadra da rifare, nasce il 6 settembre 2004 dove dalle ceneri della fallimentare nasceva il Napoli Soccer in attesa del riappropriarsi del marchio di vita passata e futura ovvero SSC Napoli.

Da allora, il club ha iniziato una nuova vita, arrivando negli anni a tagliare importanti traguardi e posizionandosi stabilmente tra le migliori squadre d’Italia, guadagnando finanche la 21esima posizione nel ranking Uefa.

In questi 17 anni si è capito che il presidente Aurelio De Laurentiis è una persona dal carattere forte: complessa, cruda ma nello stesso tempo capace e sincera. Artefice di grandi intuizioni, talvolta imprevedibili, ma nello stesso capace di perdersi, talvolta anche per questioni di lana caprina.

Nella stagione 2006/07 finalmente si ritorna alla vecchia e cara denominazione SSC Napoli. Il legame con il club fondato il 1° agosto 1926 ora è evidente, ed Il 10 giugno 2007 il Napoli torna a casa, dopo due anni di serie C ed uno di B, gli azzurri fanno ritorno in A per restarci e crescere stabilmente.

In tredici anni di Serie A riconquistata si registrano in bacheca 3 Coppa Italia, una Supercoppa, ma soprattutto uno scudetto atteso 33 anni che distrugge ogni record del campionato italiano trionfando con un distacco sulla seconda in classifica di ben 18 punti.

Dopo i confetti vengono fuori i difetti

Se da un lato è evidente la crescita del brand azzurro c’è al contempo un mancato investimento sul settore giovanile, riscontrabile nella retrocessione della primavera in Serie B.

Dopo la vittoria dello scudetto, in largo anticipo rispetto alla fine del campionato scorso, le cose sono andate tutt’altro che rosa e fiori peril presidente romano. Partendo dall’inizio di stagione non appagante che ha portato all’esonero del tecnico Garcia, ad una campagna acquisti che finora sembra non aver rafforzato il gruppo vincente in campionato.

Spalletti, Giuntoli, Kim questi i tre nodi mai sciolti dal patron azzurro, e che oggi raffigurano fedelmente il momento della squadra, che grazie al tecnico Mazzarri, sta cercando di ricompattarsi e riprendere un cammino vincente in campionato.

Il bilancio 2023 della società si chiude a giugno con un attivo di circa 79,7 milioni di utili, ma questo non coincide con l’ego del patron che ad oggi rimette in gioco la possibile acquisizione del Maradona senza avere in mano un progetto urbanistico, visto che lo stadio prevede anche questo, per i parcheggi e l’area antistante di Fuorigrotta!

Il Napoli è partito dall’essere senza palloni, è arrivato in Champions ed ha vinto lo scudetto. Pietra dopo pietra si è costruito e bisogna continuare a costruire per continuare ad essere un top club.

