Prima Edizione del Premio “Corsiero Azzurro U.A.N.M.” a Khvicha K’varatskhelia

Ad inizio stagione, l’Unione Azzurra Nel Mondo ha istituito la Prima Edizione del Premio “Corsiero Azzurro U.A.N.M.”, che decreta il miglior calciatore della stagione del Calcio Napoli.

Sono state create due giurie speciali, la prima rappresentata dai presidenti dei quasi 100 Napoli Club nel Mondo e l’altra, una “Special Jury”, composta da illustri addetti ai lavori tra cui giornalisti (Umberto Chiariello, Paolo Del Genio, Carmine Martino, Carlo Alvino, Ciro Novellino, Francesco Caiazza, Maurizio Zaccone, Angelo Forgione, Francesco Molaro, Guido Gaglione, Lucio Pengue e tanti altri) ed ex giocatori ed allenatori che hanno militato anche nella società partenopea (Luciano Tarallo, Ernesto Apuzzo, Tommaso Romito, Massimiliano Esposito e tanti altri).

Le stesse hanno deliberato, attraverso delle votazioni settimanali, Khvicha K’varatskhelia quale vincitore, premiando l’impegno e le prestazioni dell’atleta georgiano. Sono seguiti sul podio al secondo posto Alex Meret ed al terzo posto il centrocampista slovacco Stanislav Lobotka.

Le avvincenti votazioni decretavano dei punteggi che, attraverso un algoritmo, consentivano di stilare classifiche che mutavano giornata dopo giornata, nonostante la sciagurata stagione azzurra.

La consegna del suddetto premio, un “Corsiero Azzurro” che ricorda il vecchio simbolo del Calcio Napoli (rappresentato da un cavallo rampante placcato in argento), avverrà in accordo con la Società Sportiva Calcio Napoli presumibilmente in uno dei due ritiri estivi (Dimaro o Castel di Sangro) in programma tra Luglio e Agosto.

