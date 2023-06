Prima degli Uomini, occorre l’Idea

Prima degli uomini, occorrono le idee.

Non esistono uomini giusti nei posti giusti se le idee non hanno gambe solide. Nuovo, usato garantito, elettrico e futuro. Che “autovettura” vuol diventare il Napoli 5.0?

Thiago Motta, Benitez, Conceincao, Italiano o altri cento, contano relativamente poco se De Laurentiis non sceglie il futuro suo e quello dell’azienda.

A questo punto serve scegliere dove investire e come farlo.

Mercati internazionali attendono il Napoli. Non è più una questione di solo pallone.

Ora il marchio Napoli gira per il mondo e vende se’ stesso.

Cosa vuol diventare il Napoli?

Che creatura si appresta ad essere?

Al momento un ibrido.

Corpo da gigante, mente da adolescente.

“Conoscendo” patron De Laurentiis, ha sotto mano la strategia e la selezione degli uomini chiave, conoscendolo, non si può credere si sia trovato impreparato.

Non lo comunica ma come ci ha più volte ribadito, conta soltanto la sua presenza. Il resto è cornice e contorno.

Si può fare a meno di Sarri, di Ancelotti ed ora anche del campione d’Italia Spalletti. Non si può prescindere da Aurelio e dal suo modo di fare azienda.

I nomi, gli allenatori, i dirigenti dovranno sposare il Napoli calcio ma prima ancora il presidente.

Passo delicato e difficoltoso.

Da lunedì capiremo poco a poco il futuro che ci aspetta ed il volto degli uomini che lo interpreteranno.

