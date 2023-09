“Presunte trattative in corso per il rinnovo di Kvaratskhelia. Si tratta di “cazzate”…! Adl risponde cosi alle voci su Kvara…In attesa delle sue dichiarazioni mancate del 12 Agosto!

Dopo le ultime novità riguardanti il futuro di Kvaratskhelia, il Napoli vuole fare chiarezza con un comunicato. Da diversi giorni si susseguono sui vari media novità circa il futuro di Khvicha Kvaratskhelia. Il talento georgiano, dopo aver stupito tutti nella prima stagione con la maglia del Napoli, secondo molti è al lavoro con il club partenopeo per rinnovare il suo contratto.

L’attuale accordo con il Napoli lo lega al club fino al 2027. Secondo alcuni dati pare che il georgiano, nonostante il suo grande valore, sia tra gli ultimi per stipendio annuo all’interno del Napoli. Proprio per questo motivo il 77 azzurro starebbe trattando il rinnovo.

Il Napoli, dopo le varie voci riguardo il futuro del georgiano ha voluto fare chiarezza con un duro comunicato.

Il Napoli, nel breve comunicato pubblicato pochi minuti fa specifica come tutti le notizie riguardo il presunto rinnovo di Kvara sono ‘cazzate’, dato il contratto in scadenza tra 4 anni.

Di seguito il comunicato:

Alcuni media continuano a raccontare, avendo come unica fonte gli agenti del calciatore, di presunte trattative in corso per il rinnovo di Kvaratskhelia. Si tratta di “cazzate”. Nessuno del Napoli ha mai parlato del possibile rinnovo del calciatore (il cui contratto scade tra 4 anni). Non lo hanno fatto né Mauro Meluso, né Maurizio Micheli, né Aurelio de Laurentiis, né Andrea Chiavelli.