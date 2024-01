Pressing di De Laurentiis su Antonio Conte.

La società partenopea, molto attiva sul mercato di Gennaio, inizia a lavorare anche per la prossima stagione.

Una cosa è certa, il Napoli dovrà trovare un nuovo tecnico e questa volta, non può permettersi di sbagliare.

Qualche giorno fa, il presidente De Laurentiis aveva smentito le voci, circa un interesse del club azzurro per José Mourinho. Nelle ultime ore il nome di Antonio Conte, sta riprendendo, fortemente quota.

Alcune voci, come Telelombardia, da il tecnico salentino, già accordato con il club rossonero.

Durante la trasmissione sportiva, dell’emittente milanese, si è parlato di incontri tra l’ex tecnico del Tottenham e Zlatan Ibrahimovic, per pianificare la prossima stagione.

Non è mistero il desiderio di Aurelio De Laurentiis, di portare Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Lo stesso tecnico, qualche tempo fa, aveva individuato in Roma e Napoli, come piazze, in cui gli piacerebbe allenare. A questo si aggiunge, la presenza di Conte, in tribuna durante la partita tra Torino e Napoli, in cui qualche domanda su questa possibilità, gli fu fatta.

A sostegno di questa tesi, arriva la dichiarazione del giornalista, Marcello De Chirico, notoriamente di fede Juventina, che durante la trasmissione Il Processo di Biscardi, si è così espresso:

“A me risulta che Antonio Conte abbia incontrato, per ben tre volte Aurelio De Laurentiis. Non ha mai incontrato la dirigenza del Milan. Non so se andrà davvero, in Lombardia, la prossima stagione”

A questo, va anche aggiunto, che Mazzarri, ultimamente sta spostando il Napoli sul 3-5-2 , modulo adottato proprio dal tecnico salentino. Un inversione di tendenza, piuttosto inaspettata, per una squadra, che con il 4-3-3, pochi mesi fa vinceva uno scudetto.

Tanti indizi che fanno sognare i tifosi partenopei, per l’approdo di un allenatore vincente, che potrebbe riportare entusiasmo.

L’ex allenatore della Nazionale, attualmente non si è espresso, per nessuna delle ipocrisia in atto. Sicuramente, dopo le esperienze in Premier, l’Italia dovrebbe essere la destinazione più probabile.

De Laurentiis proverà ancora a corteggiare Conte, non è da escludere tra l’altro, che i giochi siano già stati fatti, in un senso o nell’altro.

