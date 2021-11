Presentata la statua di Maradona… con errore, e sui social è polemica

Oggi alle 13.30 la statua dedicata a Diego Armando Maradona sarà collocata e visibile di fronte ai Distinti del San Paolo: un omaggio dei napoletani firmato da Domenico Sepe che, in attesa della definitiva collocazione, sarà visibile soltanto in data odierna fino alle 22 per commemorare Diego ad un anno dalla sua scomparsa.

La statua, interamente in bronzo, è già stata svelata sui social e raffigura il Pibe de Oro intento a portar palla con il suo classico incedere, petto in fuori e testa alta, come a comandare la squadra e a guidare i compagni con il solo linguaggio del corpo. Un particolare che però non è sfuggito è che Maradona, “mancino” per eccellenza capace di usare quel piede come fosse una mano, nella statua porta la palla con il piede destro.

La pronta smentita è arrivata proprio dall’autore della statua, che ha definito il pallone in posizione “neutra”:

“L’opera rispecchia il modello in argilla originale che non prevedeva il pallone – ha spiegato l’autore – Il pallone l’ho fatto perché Maradona è un calciatore e nell’installazione definitiva allo stadio avrà una posizione neutrale. Sarà lì come elemento che va a completare l’opera, tutto qui”. La polemica, abbastanza futile, è divampata subito sui social dove sono stati in molti a sottolineare la “disattenzione” dell’autore nel collocare il pallone e nell’invertire l’iconica falcata del Dios. Il piccolo difetto nulla toglie tuttavia alla bellezza della statua, prima raffigurazione in bronzo e a busto intero di Maradona, e alla bravura di Domenico Sepe. L’autore si è autodefinito in preda a una “tempesta creativa” arrivando anche a non dormire per alcune notti, e ha ultimato l’opera in poche settimane a fronte dei mesi previsti e preventivati. Ci piace pensare che comunque Diego avrebbe apprezzato e scherzato sul piccolo “errore” dell’autore dimostrando che era senz’altro capace di portare la palla anche con il “piede debole”; siamo sicuri anche che con il destro sarebbe stato tutt’oggi capace di fare cento palleggi con un mandarino. Su questo, siamo sicuri, nessuno potrà sollevare dubbi. Seguici anche su Per Sempre Calcio!

