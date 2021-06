Preparatore dei portieri: Luciano Tarallo torna al Napoli?

Lo staff tecnico del Napoli è ancora in divenire. Ad oggi di certo è vacante la posizione del preparatore dei portieri. In ottica quindi di far crescere sempre più Meret potrebbe tornare nuovamente utile la bravura e lo straordinario talento di Luciano Tarallo che nella stagione appena conclusa ha forgiato nella Casertana un classe 2000 come Michele Avella che è cosi risultato uno dei migliori talenti della serie C.

Una carriera importante quella di Mister Tarallo costellata, tra le altre, dall’esperienza con l’Avellino di Zeman nella stagione 2003/04. Nel 2005 l’approdo al Napoli, dove ha lavorato come preparatore dei portieri sino al 2017 facendo parte anche dello staff di Sarri.

Seguiteci anche su www.persemprecalcio.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati