Premiata ditta Osimhen-Lozano: quant’è bello il Napoli di Coppa

Alla vigilia della partenza per Francoforte non era certamente immaginabile che il Napoli dominasse l’Eintracht con tanta facilità, dando una dimostrazione di forza e consapevolezza vista raramente in un Ottavo di Champions.

Risaputo che in fase offensiva la squadra partenopea si trovi particolarmente a suo agio sviluppando gioco attraverso lunghe fasi di possesso qualitativo, Glasner ha cercato subito di disinnescare la principale arma a disposizione degli uomini di Spalletti.

Nonostante dunque i tedeschi abbiano inizialmente cercato di complicare la gara, scegliendo di mantenere un blocco medio e fare grande densità in mezzo al campo, così che gli avversari avessero difficoltà a trovare i loro tradizionali spazi, gli azzurri sono riusciti comunque a trovare efficaci alternative.

Osimhen non si piglia

Esplorando soluzioni maggiormente orientate alla ricerca immediata della profondità. Le classiche situazioni capaci di esaltare il calcio diretto e verticale di Osimhen.

Con una difesa come quella dell’Eintracht, abituata a marcare uomo contro uomo, piuttosto che ragionare di reparto, l’attaccante del Napoli è andato letteralmente a nozze, sfruttando la devastante accelerazione in campo lungo, ed i perfetti tempi di inserimento.

Ndicka, Jakic e Tuta hanno fatto una faticaccia nel tentare di tenere a bada le scorribande del nigeriano, soprattutto le volte in cui riempiva il cono di luce centrale, partendo in progressione e lasciandoseli praticamente alle spalle.

Ormai il numero nove in maglia azzurra rappresenta il prototipo del centravanti moderno, che abbina fisicità debordante a istinto tremendo per il gol. Un fiuto per ricercare la giusta postura rispetto alla palla, nonché al difensore, che gli consente di “sentire” la porta, prim’ancora che vederla. E quindi buttarla dentro, pur toccandola in maniera sporca, come in occasione dell’0-1.

Lozano indiavolato

Un altro automatismo assai utilizzato dal Napoli alla Deutsche Bank Park è stato il lavoro in ampiezza di Lozano, che rimaneva molto aperto in fascia per creare una giocata, anche solo potenziale, di isolamento.

Ricevere lo scarico e poi cambiare marcia con una finta, che spacca in due la compattezza della retroguardia. Perchè manda Max al bar, costringendo contemporaneamente all’aiuto difensivo lo stesso Tuta.

E nel frattempo che Osimhen galleggia millimetricamente sulla linea del fuorigioco, occupando centralmente lo spazio, El Chucky diventa letale, con il tracciante filtrante che mette l’ex Lille praticamente libero davanti a Trapp.

Tutto talmente bello e perfetto, da sembrare inverosimile, manco fosse un’esercitazione in allenamento: ai tedeschi non resta che applaudire.

