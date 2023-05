Prefetto Udine: 10000 tifosi del Napoli previsti.

Prefetto Udine: Saranno 10000, i tifosi azzurri presenti!

A parlare è il Prefetto Massimo Marchesiello, tifoso del Napoli tra l’altro, sulle ultime decisioni, prese da Udine. Confermato l’orario previsto della gara, 20,45, come già annunciato.Poche ore fa ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il Prefetto di Udine ha dato le ultime notizie:

“È confermato che non ci sarà nessun spostamento, della partita tra Napoli e Udinese. Ci è sembrata la valutazione più opportuna, viste le polemiche e le complicazioni che ci sono state. Tutto confermato, un problema di ordine pubblico in più per Udine, ma sapremo affrontare bene la situazione, come sempre”

Sono stati venduti tutti i tagliandi del settore ospiti, ma Marchesiello si aspetta molti napoletani in più:

“Saranno 10000 i tifosi previsti, tutti quelli non residenti in Campania, che verranno Giovedì allo stadio”

La squadra poi, resterà a Udine fino a Venerdì. Un’altra situazione da controllare, per le forze dell’ordine:

“È un impegno in più, ci saranno dei rinforzi per gestire la situazione. Un’ organizzazione ancora in fase di valutazione. Non ci saranno problemi, sarà una festa in ogni caso”

Ironia della sorte, il Prefetto di Udine è napoletano, giovedì sera, sarà allo stadio, per vivere live, un evento tanto atteso:

“Aspetto da 33 anni questa possibilità, questa soddisfazione. Però è stata un’attesa centellinata, ormai una cosa prevista. Una grande soddisfazione per me, sarò contento, come tutti i tifosi del Napoli”

Il Napoli ripartirà nel pomeriggio di Venerdì, da Udine?

“Questo ancora non lo sappiamo. Una notizia che non posso confermare, restiamo in attesa di aggiornamenti”

Una festa, questa volta che non potrà essere mancata, anche se, l’abbraccio con il popolo, avverrà domenica al Maradona.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati