Precampionato: due amichevoli di lusso per il Napoli di Spalletti

Come lo scorso anno, il Napoli farà un doppio ritiro. Nel senso che, gli azzurri divideranno la tradizionale preparazione precampionato in due fasi. La prima in Trentino, presso la ridente località d Dimaro-Folgarida. Per accasarsi poi a Castel di Sangro, mantenendo la base alberghiera nella vicina Rivisondoli.

Da quanto si apprende su Il Corriere del Mezzogiorno, nelle segrete stanze dei bottoni, a Castel Volturno, si starebbero studiando i dettagli organizzativi in vista del ritiro. A tal proposito, Alessandro Formisano, head of operations, ha rilasciato dichiarazioni improntate all’ottimismo: “Stiamo mettendo a punto le procedure per l’accesso allo stadio. Confermiamo il villaggio per i bambini. Speriamo da luglio di godere di qualche ulteriore allentamento per vivere il ritiro in serenità...”.

Insomma, il Napoli interagisce costantemente con le autorità locali, per offrire a tifosi, appassionati o semplici curiosi, uno spettacolo degno d’essere vissuto in prima persona. “Saremo al passo con le norme…”. Ha spiegato ancora Formisano, riferendosi ai sistemi di ticketing e controllo accessi, subordinati agli eventuali Green Pass.

Top Club per rodare il “nuovo” Napoli

Nel frattempo, cominciano a filtrare le prime indiscrezioni circa le amichevoli da calendarizzare. La società partenopea, del resto, intende organizzare per tempo il ritiro, che segnerà il ricongiungimento con i tifosi, dopo il lockdown causato dalla pandemia.

Secondo quanto si legge su Il Corriere dello Sport, il Napoli starebbe provando ad organizzare un’amichevole a Londra, per affrontare l’Arsenal all’Emirates Stadium, ed un altro test match altrettanto prestigioso, in Francia, con il Lione.

