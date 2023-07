Prati oltre il Napoli: può andare al Cagliari, con una “big” alle spalle

Il Napoli ha messo Matteo Prati in cima alla lista dei desideri per rinforzare la mediana. Tuttavia, anche il neopromosso Cagliari ha individuato nel Nazionale Under20 uno dei possibili upgrade per la stagione del ritorno in Serie A. Un mistero, ad oggi, stabilire chi riuscirà a convincere la Spal, che comunque ha ascoltato attentamente le proposte dei due club.

Insomma, il centrocampista è sul mercato, ma gli estensi non intendono assolutamente svenderlo. Anzi, sono evidentemente interessati a cederlo sulla scorta di quello che oggettivamente è il suo valore di mercato.

Per giorni in prima fila per Prati c’è stato il Napoli. Il club partenopeo si era mosso con decisione, tuttavia pare non abbia presentato un’offerta soddisfacente. Magari perchè il talentuosissimo classe 2003 non è l’unico nome che gli azzurri starebbero valutando. Specialmente, non alle cifre prospettate dalla controparte: la Spal, infatti, valuta il suo gioiellino almeno 10 milioni di euro.

Una titubanza, quella dei Campioni d’Italia, che ha materializzato l’inserimento degli isolani. Il presidente rossoblù, Tommaso Giulini, resta un grandissimo estimatore della giovane mezzala ferrarese. Ma la valutazione monstre resta un fattore decisivo. Forse dietro le avances del Cagliari si nasconde una sorta di partnership con una società più ricca e blasonata. I soliti bene informati fanno addirittura il nome della Juventus.

