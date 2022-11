Portogallo-Gana, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Di Gabriella Iannino

Questo pomeriggio alle 17 ora italiana, andrà in scena la partita tra il Portogallo e il Ghana. I portoghesi, come anche annunciato dal loro commissario tecnico, hanno la voglia di arrivare fino in fondo al mondiale e vincerlo.

Per il loro esordio, che concluderà la prima giornata del gruppo H, si schiererà con un 4-3-3 formato da quest’undici: in porta Diogo Costa, che però è in ballottaggio con il portiere della Roma Rui Patricio. Difesa a quattro con a destra l’ex, tra le altre, di Juve e Inter, Joao Cancelo mentre a sinistra agirà Nuno Mendez. Come centrali invece verranno schierati Pepe e Ruben Dias.

I tre di centrocampo saranno: William Carvallo che gioca nel Betis Siviglia, Ruben Neves e il giocatore del Manchester UTD Bruno Fernandez. In attacco a supportare l’unica punta Cristiano Ronaldo agiranno da un lato. Il milanista Rafael Leao, alla prima partecipazione in una competizione così importante come il mondiale, mentre dall’altra agirà Bernardo Silva.

Nel Ghana ricordiamo la presenza di Inaki Williams che, al contrario del fratello Nico, ha scelto di rappresentare la nazione dei suoi genitori.

Portogallo-Ghana, probabili formazioni e dove vederla in TV

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Nuno Mendes; William Carvalho, Ruben Neves, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Leao. Ct: Fernando Santos.

GHANA (4-2-3-1): Ati Zigi; Odoi, Amartey Djiku, Baba; Partney, Kyereh; Sulemana, Kudus, J. Ayew; Williams. Ct: Addo.

A disposizione: Nurudeen, Ibrahim, Lamptey, Seidu, Aidoo, Salisu, Owusu, Samed, Mensah, Afriyie, Sowah, Bukari, Semenyo, Fatawu.

La partita sarà visibile a partire dalle 17 in chiaro su Rai Due e in streaming su RaiPlay.

