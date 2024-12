La giostra del mercato di riparazione sta per riaprire i battenti: da giovedì 2 gennaio il classico “Venghino signori, venghino” usato dagli imbonitori alle fiere di paese per attrarre il pubblico comincerà a risuonare virtualmente nella testa della stragrande maggioranza dei diesse, fortemente interessati a rinforzare la propria squadra. Al netto delle voci che stanno alimentando la voglia del Napoli di inserire in organico una se non addirittura due pedine (un centrale ed eventualmente pure un centrocampista), in zona Castelvolturno sembra che le porte siano letteralmente girevoli. Nel senso che c’è un estremo difensore destinato a salire. Mentre un altro, invece, dovrebbe avere pronta la valigia sul letto.

Questo perché, da un lato appare verosimile considerare in via di definizione il prolungamento di Alex Meret. Sempre più vicina, in effetti, l’intesa tra il procuratore del portiere, Federico Pastorello, ed il direttore sportivo degli azzurri, Manna. Attualmente, il vincolo contrattuale dell’Airone friulano scade il prossimo 30 giugno. Le parti sarebbero però vicinissime ad un accordo (arricchito dal relativo adeguamento dell’ingaggio) per rinnovarlo fino al 2027, con l’aggiunta di una opzione a favore del club partenopeo.

Adesso, tuttavia, il nocciolo della questione si sposta sul “dodicesimo”. In estate Elia Caprile aveva accettato di accomodarsi in panchina senza alcuna lamentela. Nonostante ad Empoli avesse fatto un campionato di altissimo livello, tra i protagonisti indiscussi della salvezza conquistata dai toscani. Inoltre, nelle occasioni in cui è stato chiamato in causa, con Meret fermo ai box per infortunio, l’ha sostituito degnamente. Ovviamente, non può essere completamente contento della situazione. Culla il desiderio di giocare con continuità. Senza trascurare un piccolo particolare: non gli mancano certo le richieste.

Non è un mistero, infatti, che sia finito nel radar del Cagliari. Pare su esplicita richiesta di Davide Nicola, con cui ha lavorato proprio in toscana lo scorso anno. Ipotesi reale, che obbligherebbe il Napoli a cercare un sostituto. Ecco quindi che prende corpo uno scenario alternativo: lo sbarco di Simone Scuffet, cresciuto nelle giovanili dell’Udinese insieme a Meret, all’ombra del Vesuvio. Si lavora per far decollare l’operazione con la formula dello scambio di prestiti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SEGUI I SOCIAL E RESTA AGGIORNATO SULLE NEWS: