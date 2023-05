Pontecagnano (Sa), Episodio Squallido raccontato da un tifoso del Napoli!

Un supporter del Napoli è stato aggredito da alcuni tifosi della Salernitana dopo essersi rifiutato di rimuovere una bandiera azzurra dal suo balcone. A raccontare il terribile episodio è il sindaco di Pontecagnano Faiano, comune in provincia di Salerno, tramite un messaggio pubblicato sui profili social. Queste le parole di Giuseppe Lanzara:

“Si inizia a chiedere di rimuovere da un balcone le bandierine di una squadra del cuore e si finisce per picchiare le persone in nome di un tifo malato. Queste persone sono semplicemente dei delinquenti e bisogna dirlo a voce alta, senza paura. Da sindaco condanno con fermezza questi episodi di violenza, le forze dell’ordine si attivino al più presto per assicurare alla giustizia questi “uomini da palcoscenico”. Un abbraccio forte a Gianluca”.

