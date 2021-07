Polverosi sul rinnovo di Insigne: “Evitare un altro caso Donnarumma…”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di “Punto Nuovo Sport Show” è intervenuto Alberto Polverosi. Il giornalista de “il Corriere dello Sport” ha espresso il suo parere su Lorenzo Insigne. E’ innegabile che, in ottica Nazionale, il folletto di Frattamaggiore stia disputando una rassegna continentale di altissimo livello: “Finora Insigne ha fatto un grandissimo Europeo. Ne abbiamo un gran bisogno del miglior Insigne anche per l’ultimo atto. In questi sette anni di Nazionale, ha maturato una coscienza delle sue potenzialità incredibile. Aveva già certi movimenti. Oggi è più consapevole, in pieno possesso di tutte le sue qualità, certo di poter fare una differenza notevole durante la partita, soprattutto nei confronti del suo diretto avversario. Spero che tutta questa differenza la faccio vedere contro l’Inghilterra. Davanti a Walker, che sarà il suo avversario. Insigne è come Sterling per l’Inghilterra...”.

Polverosi poi s’è dilungato sul problematico rinnovo del contratto con il Napoli. “La spinta emotiva è quella che può determinare certe trattative. Insigne esce fortificato da questo Europeo. Il suo rapporto con il Napoli non è sempre stato idilliaco. Io credo che lui debba dimostrare questa nuova consapevolezza, ed è per questo che penso debba restare a Napoli…“.

In ogni caso, quello che davvero non si augura Polverosi, è la ripetizione del caso Donnarumma. “Il Milan lo ha spinto fin quassù, fino a diventare il miglior portiere dell’Europeo, ma Donnarumma ha deciso di fregarsene di questo aspetto. Gigio avrebbe potuto essere il leader del Milan per i prossimi 10 anni in Champions!”.

