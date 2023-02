Politica aziendale. Le similitudini di Napoli ed Empoli

Se si vuol considerare la misura e la si vuol calare nella realtà italiana, Empoli e la società calcio Empoli, sono un miracolo. Sportivo, aziendale e di business.

Capacità manageriali di valore assoluto. Riuscire, ogni anno, ad essere protagonisti di ottimi tornei, salvarsi agevolmente, conservare la serie A e far plusvalenze serie ed oneste. Cose da Impresa seria ed intelligente.

Empoli senza dubbio un esempio. Ad Empoli si fa calcio vero. Il presidente Corsi, da più di un decennio, tira fuori brillanti dal fiume. Un po’ come fanno i cercatori di pepite d’oro.

Son passati da Empoli, calciatori ed allenatori che oggi hanno curriculum internazionali. Napoli conosce benissimo questo modo di lavorare. I nomi di Spalletti, Zielinski, Mario Rui oggi e Sarri, Hysaj ed altri ieri, sono legati alla scoperta degli uomini toscani.

Ad Empoli, un po’ nascosti al grande pubblico ed ai grandi palcoscenici, lavorano eccellenze. Il settore giovanile empolese, ad esempio, è riconosciuto come eccellenza italiana, per professionisti, strutture e risultati. Il rapporto tra fondi a disposizione e capacità realizzativa “aziendale”, rende la società del presidente Corsi, un valore assoluto che va studiato.

Se onestamente di vuol far una distinzione riguardo le opportune e reali dimensioni, di città ed azienda, Empoli e Napoli hanno, ora, una linea comune.

Il Napoli 5.0, per paradosso, sta percorrendo la strada che proprio i toscani hanno segnato. Talent scout in giro a cercare promesse. Mercati “nascosti”, giovani da far crescere ed evitare quegli eccessivi esborsi che creano voragini.

La questione Juventus – Ronaldo ha fatto scuola.

In questo momento storico, il calcio italiano ha da imparare dall’Empoli. Produrre bene con diligenza. I conti a posto e la lungimiranza degli investimenti.

In campo ed in azienda, oltre che in città, esistono mille diversità, mille possibili modi di interpretare il business eppure a guardarli in profondità, Napoli ed Empoli, oggi sono molto più simili di quanto appaia.

Davide e Golia, Polifemo ed Ulisse.

Il fratello grande e quello piccolo.

