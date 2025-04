Politano: Napoli è casa mia.

Sta vivendo una delle migliori stagioni, Matteo Politano, da quando è arrivato a Napoli. Antonio Conte crede molto in lui ed ora anche il CT Spalletti, che lo ha richiamato in Nazionale, nella doppia sfida contro la Germania. L’esterno azzurro ha rilasciato una lunga intervista, per le pagine de Il Roma, dove racconta, come sta vivendo questa stagione:

“È un momento straordinario, a Napoli stiamo attraversando un bel periodo. Abbiamo iniziato bene il campionato, sono contento di essere tornato in Nazionale. È l’obiettivo di ogni calciatore. Per quanto riguarda il matrimonio, sono felice, un passo che volevo fare”

Otto partite al termine, Politano, crede in questo finale di stagione:

“È un sogno. Ad otto giornate dalla fine, sarebbe assurdo non crederci. Può succedere di tutto. Dobbiamo ragionare partita per partita. Il Bologna sta volando a grandissimi ritmi e risultati. Se dovessimo superare lo scoglio lunedì sera, allora le percentuali scudetto aumenterebbero”

Pensiero comune tra molti addetti ai lavori. Perfettamente calato nella realtà napoletana, l’ex Sassuolo, non esclude di chiudere la carriera in maglia azzurra:

“Amo Napoli ho comprato anche un appartamento. Ormai qui è casa mia. Sono onorato di indossare la maglia azzurra. Sarebbe bello chiudere qui la carriera, ma non è una cosa semplice. Ho altri due anni di contratto, vedremo. Se il Presidente e il direttore vorranno, un giorno ci siederemo e ne riparleremo. Intanto mi godo questi bellissimi momenti”

In chiusura, una promessa per i tifosi:

“Prometto il massimo impegno, di uscire dal campo, dopo ogni partita, con la maglia sudata. Mi ringraziano spesso per quello che do, sono orgoglioso di questa maglia. Posso sbagliare qualche passaggio o un gol, ma non mi risparmio mai”

Su questo non c’è il minimo dubbio, Matteo Politano è uno di quelli che Antonio Conte, tiene sempre in campo, fino all’ultima goccia di sudore. Un esempio per tutti.