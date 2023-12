Politano: Volevamo vincere davanti al nostro pubblico!

Matteo Politano è decisamente più sereno, dopo la vittoria contro lo Sporting Braga, che regala il passaggio del turno agli ottavi di Champions League.

Ai microfoni di Sky, il centrocampista napoletano esprime tutta la sua soddisfazione:

“Volevamo il passaggio del turno, senza prendere gol e tornare alla vittoria. Si è chiuso un ciclo di partite toste, da quando c’è Mazzarri. Tranne i risultati, però la prestazione c’è sempre stata”

Vittoria fondamentale, in un momento difficile, anche per preparare l’ultima tranche dell’anno in maniera più serena. Politano conferma l’importanza di questa partita:

“Era fondamentale vincere, l’unica cosa che contava. Ci mancano i risultati, poi quando inizi a vincere diventa tutto più semplice. Adesso ci aspetta un’altra partita da vincere assolutamente in campionato, poi lo scontro diretto con la Roma, che sarà fondamentale per il proseguimento del campionato”

La vittoria al Maradona, oltre tutto mancava da mesi. Anche per il laterale azzurro, questo era un altro aspetto da cambiare:

“Ci tenevamo a vincere davanti al nostro pubblico. Loro sono sempre pronti a darci quella spinta in più”

Un’altra occasione in campionato, contro il Cagliari, tra pochi giorni, per proseguire il trend positivo, davanti ai propri tifosi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati